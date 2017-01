SPD "Keine Entscheidung über Kanzlerkandidatur bei Spitzentreffen"

SPD-Generalsekretärin Katarina Barley (dpa / picture-alliance / Bernd Von Jutrczenka)

SPD-Generalsekretärin Barley hat noch einmal klargestellt, dass es bei der Sitzung der inneren Parteiführung heute Abend keine Entscheidung über die Kanzlerkandidatur geben werde.

Thema des Treffens des Parteivorsitzenden Gabriel mit seinen Stellvertretern sei die inhaltliche Ausrichtung für die nächsten Monate. Die Beratungen in Düsseldorf sind für drei Stunden angesetzt. Offiziell will die SPD auf einer Vorstandsklausur am 29. Januar über die Kanzlerkandidatur entscheiden. Neben Gabriel ist der bisherige Präsident des Europaparlaments, Schulz, als Kandidat im Gespräch.