In der SPD wird weiter über die Nachfolge von Parteichef Schulz diskutiert.

Generalsekretär Klingbeil sagte dem NDR, wenn die Fraktionsvorsitzende Nahles zugleich den Parteivorsitz übernehme, garantiere das auch, dass die SPD in einer Regierung sichtbar bleibe. In der Partei war Unmut über die Art aufgekommen, wie Schulz mit der Nachfolgefrage umgegangen war. Mitglieder forderten, den Vorsitz in einer Urwahl zu vergeben. Der stellvertretende Parteivorsitzende Schäfer-Gümbel verwies dabei auf Probleme mit dem Parteiengesetz. Auch Hamburgs Erster Bürgermeister Scholz lehnte eine Urwahl ab.



Die Vorsitzende der SPD-Grundwertekommission, Gesine Schwan, betonte im Deutschlandfunk, nicht die Person Nahles habe die Basis verärgert, sondern das Verfahren. Unverständnis äußerte sie auch über die Entscheidung, Sigmar Gabriel nicht als Außenminister im Amt zu lassen. Es sei für die Parteimitglieder sehr bedrückend, dass jetzt Querelen das Bild der SPD bestimmten.

