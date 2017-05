SPD-Krise Wer Merkel beerben will, muss etwas bieten

Die Reaktionen der SPD auf die Wahlschlappe in Nordrhein-Westfalen seien planlos und überstürzt, kommentierte Frank Cappelan im DLF. Es fehle an Abstimmung und an Inhalt. Fehler dürfe sich die SPD nicht mehr erlauben, denn die zeitweise strauchelnde Kanzlerin habe den Nimbus der Unbesiegbarkeit schon wieder zurückerlangt.

Von Frank Cappelan