In der SPD wächst die Kritik an der Ankündigung von Parteichef Schulz, den Vorsitz an Andrea Nahles abzutreten.

Die geschäftsführende Familienministerin Barley sagte im Deutschlandfunk, es ärgere sie, dass gute Inhalte dadurch in den Hintergrund träten. Wenn die Sozialdemokraten nicht den Koalitionsvertrag in den Vordergrund stellten, sei ihnen nicht mehr zu helfen. Barley verwies unter anderem auf Errungenschaften der Partei im Bildungsbereich wie eine gebührenfreie Kita-Betreuung, eine Bafög-Reform und eine Mindestvergütung für Auszubildende.



Auch der Juso-Vorsitzende Kühnert zeigte sich empört. Er sei fassungslos, wie man es zulassen könne, dass die SPD nach wochenlangen Koalitionsverhandlungen nun einzig und allein über Personaldiskussionen wahrgenommen werde.



Die rund 460.000 SPD-Mitglieder entscheiden in einem Mitgliederentscheid über die Annahme der Koalitionsvereinbarung. Das Ergebnis soll am 4. März vorliegen und ist für den Parteivorstand bindend.

