Der Juso-Vorsitzende Kühnert hat gestern Abend offiziell mit der Kampagne gegen eine neue Große Koalition begonnen.

Er wirbt für ein "Nein" bei der Abstimmung der SPD-Mitglieder zum Koalitionsvertrag, die vom 20. Februar bis zum 2. März abgehalten wird. Das Ergebnis wird am 4. März verkündet. Kühnert lud zum Auftakt zu einer Diskussionsveranstaltung in Leipzig, Auftritte in anderen Bundesländern sollen folgen. Zum Verzicht des scheidenden SPD-Vorsitzenden Schulz auf das Amt des Außenministers sagte Kühnert, Rücktritte habe man hinzunehmen. Die Jusos stellten sich seit Wochen darauf ein, inhaltliche Diskussionen zu führen, unabhängig davon, wer welche Ämter anstrebe.



Auch die stellvertretende Vorsitzende Schwesig sagte, sie hoffe, dass nun mit den Personaldiskussionen Schluss sei. Dazu zähle auch die Frage, wer statt Schulz Außenminister werde, sagte sie in Güstrow. Es müsse jetzt um die Inhalte gehen.



Parteivize Stegner sagte im ARD-Fernsehen, die Personaldiskussion in der SPD sei ein Fehler gewesen.

Diese Nachricht wurde am 09.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.