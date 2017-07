Die SPD in Mecklenburg-Vorpommern hat die frühere Bundesfamilienministerin Schwesig für das Amt der Ministerpräsidentin nominiert.

Die 89 Delegierten des Landesparteitags in Linstow sprachen ihr in offener Abstimmung das Vertrauen aus. Geplant ist nun, dass sie der Landtag in Schwerin in der kommenden Woche zur Regierungschefin wählt. Der bisherige Ministerpräsident von Mecklenburg-Vorpommern, Sellering, hatte Ende Mai aus Gesundheitsgründen seinen Rücktritt erklärt. Schwesig wurde zudem mit 91 Prozent der Stimmen zur neuen SPD-Landesvorsitzenden gewählt. Via Twitter bedankte sie sich für das große Vertrauen.