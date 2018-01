In der SPD hält die Debatte um die Bedingungen für eine Neuauflage der Großen Koalition an. Wie die "Süddeutsche Zeitung" berichtet, dringen die einflussreichen Landesverbände aus Hessen und Nordrhein-Westfalen auf "substanzielle Verbesserungen" des Sondierungsergebnisses.

Einen ensprechenden Antrag wollten beide Verbände beim Sonderparteitag in Bonn vorlegen, hieß es. Konkret geht es um die Abschaffung der sachgrundlosen Befristung von Arbeitsverhältnissen, die Angleichung der Honorarordnungen für gesetzlich und privat Krankenversicherte sowie eine Härtefallregelung für den Familiennachzug bei Flüchtlingen mit eingeschränktem Schutzstatus.



Der stellvertretende SPD-Vorsitzende Stegner zeigte sich zuversichtlich, dass der Sonderparteitag der Empfehlung der Parteiführung am Sonntag folgen wird. Zugleich warnte er davor, Sachthemen mit Personalfragen zu verknüpfen. Sollten die SPD-Delegierten die Koalitionsverhandlungen mit der Union ablehnen, bedeutete das nicht das Aus für die amtierende Führung, sagte Stegner dem Südwestrundfunk.



Der SPD-Vorsitzende Schulz warnte die Parteimitglieder vor den Folgen eines Neins zu Koalitionsverhandlungen mit der Union. Schulz sagte in einem "Spiegel"-Interview, dass es in diesem Fall ziemlich rasch zu Neuwahlen käme. Auch die SPD müsse dann mit einem schlechteren Ergebnis rechnen. Zudem müssten die Sozialdemokraten mit einem Programm in den Wahlkampf ziehen, das in großen Teilen mit dem Sondierungsergebnis identisch sei. Schulz bezeichnete das als "absurd".

Diese Nachricht wurde am 19.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.