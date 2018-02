Am SPD-Mitgliederentscheid über den Koalitionsvertrag haben sich nach drei Tagen bereits mehr als 20 Prozent der Stimmberechtigten beteiligt.

Das bestätigte eine Parteisprecherin. Damit ist das Ergebnis der Befragung nach den SPD-Regeln bindend. Die Abstimmung hatte am Dienstag begonnen. Die rund 460.000 stimmberechtigten Sozialdemokraten haben noch bis Freitag kommender Woche Zeit, ihre Stimme abzugeben. Am Sonntag soll dann das Ergebnis bekanntgegeben werden. In den nächsten Tagen wollen Vertreter der Parteispitze weiter für ein Ja zu einer Neufauflage der Großen Koalition werben.

