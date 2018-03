In der SPD-Bundeszentrale in Berlin hat die Auszählung der Mitgliederbefragung über den Eintritt in die Große Koalition begonnen. 120 ehrenamtliche Helfer sortieren die ganze Nacht über die Wahlzettel. Das Ergebnis soll morgen früh bekanntgegeben werden.

Ein Post-LKW brachte die Abstimmungsbriefe am Nachmittag in das Willy-Brandt-Haus. Die Beteiligung ist nach Angaben des kommissarischen Parteivorsitzenden Scholz hoch. Insofern sei das Votum eine gute demokratische Veranstaltung, sagte er. Fraktionschefin Nahles betonte, sie spekuliere gar nicht erst über etwas Anderes als ein Ja. Auch die geschäftsführende Familienministerin Barley zeigte sich im Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" zuversichtlich.



Die mehr als 460.000 SPD-Mitglieder konnten bis gestern Abend ihr Votum über eine Neuauflage der Koalition mit CDU und CSU abgeben.

