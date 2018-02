Die SPD startet heute ihr Mitgliedervotum über eine erneute Große Koalition. Es dauert bis zum 2. März. Das Ergebnis soll zwei Tage später bekanntgegeben werden. Bis dahin wirbt die Parteispitze weiter auf Regionalkonferenzen um Zustimmung.

Brandenburgs Ministerpräsident Woidke zeigte sich nach einer Veranstaltung in Ludwigsfelde gestern Abend überzeugt, dass die Mehrheit der rund 6.700 Mitglieder in seinem Bundesland für das Bündnis mit der Union stimmen werde. SPD-Generalsekretär Klingbeil betonte, der Koalitionsvertrag enthalte viele Punkte, die das Leben Hunderttausender Menschen verbesserten, wie zum Beispiel bei der Rente oder der Befristung von Jobs. Juso-Bundeschef Kühnert erklärte dagegen, in der bisherigen Zusammenarbeit mit der Union seien die Gemeinsamkeiten aufgebraucht.

Diese Nachricht wurde am 20.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.