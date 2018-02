Der geplante SPD-Mitgliederentscheid über den Koalitionsvertrag mit CDU und CSU kann aus juristischer Sicht stattfinden.

Wie ein Sprecher in Karlsruhe mitteilte, nahm das Bundesverfassungsgericht die Anträge gegen ein solches Vorgehen nicht zur Entscheidung an. Gründe nannten die Richter nicht. 2013 hatten sie allerdings schon einmal einen ähnlichen Eilantrag abgewiesen. Damals hieß es, eine Verfassungsbeschwerde sei nicht zulässig, weil es sich bei einem Mitgliederentscheid nicht um einen staatlichen Akt handele.



Insgesamt lagen dem Bundesverfassungsgericht diesmal fünf Anträge vor. Die Beschwerdeführer lehnen das geplante Mitgliedervotum ab, weil es aus ihrer Sicht gegen die Grundsätze der repräsentativen Demokratie verstößt.



Der Juso-Vorsitzende Kühnert erklärte auf Twitter, seine Initiative gegen eine Große Koalition bedeute nicht nur eine Ablehnung des Koalitionsvertrags, sondern auch eine Absage an den politischen Stil, der heute aufgeführt worden sei.



Die SPD-Mitglieder haben bis zum 2. März Zeit, über den heute abschließend ausgehandelten Koalitionsvertrag mit CDU und CSU abzustimmen. Ihr Votum ist für den Parteivorstand bindend.



Gestern hatte die SPD mitgeteilt, dass seit Jahresanfang mehr als 24.000 Menschen beigetreten sind und dass nun knapp 464.000 Mitglieder abstimmen können.

