Berlins Regierender Bürgermeister Müller hat sich dagegen ausgesprochen, dass SPD-Fraktionschefin Nahles vorzeitig den Parteivorsitz übernimmt.

Müller sagte vor einer Sitzung der Spitzengremien, sein Landesverband wünsche sich, dass die Vorsitzenden über ein geordnetes Verfahren von Delegierten auf einem Bundesparteitag gewählt werden - und nicht eher im Jahresrhythmus ernannt würden. Der SPD-Vorsitzende Schulz hatte Nahles als kommissarische Nachfolgerin vorgeschlagen und damit für Streit in der Partei gesorgt. Flensburgs Oberbürgermeisterin Lange kündigte an, bei einer Wahl gegen Nahles anzutreten. Sie sagte im Deutschlandfunk Kultur, wenn man über einen Koalitionsvertrag eine Mitgliederabstimmung herbeiführen könne, dann könne man auch über das höchste Parteiamt in einer Befragung entscheiden. Sie sei schon seit Jahren für eine Urwahl, betonte die SPD-Politikerin.

