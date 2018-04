Die neue SPD-Vorsitzende Nahles sieht ihre Wahl als Auftrag für alle in der Partei.

Die SPD erschöpfe sich mit ihren Vorhaben nicht darin, was im Koalitionsvertrag als Kompromiss mit CDU und CSU verabredet worden sei, sagte Nahles im ZDF. Mit dem Erneuerungsprozess habe man viele Möglichkeiten, Skeptiker einzubeziehen. Nahles hatte auf dem Sonderparteitag der Sozialdemokraten in Wiesbaden rund 66 Prozent der Stimmen erhalten. Das ist eines der schlechtesten Ergebnisse in der Geschichte der SPD.

