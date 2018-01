Die SPD-Fraktionsvorsitzende Nahles hat Parteichef Schulz gegen Vorwürfe der Führungsschwäche in Schutz genommen.

Schulz führe die Sozialdemokraten möglicherweise anders als seine Vorgänger, sagte Nahles den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Er mache keine Ansagen, sondern wolle die Leute überzeugen. Das werde an der Parteibasis anerkannt. Nahles betonte, nur auf diese Art könne man diejenigen gewinnen, die Koalitionsverhandlungen mit der Union noch skeptisch gegenüberstünden.



Vor dem Bundesparteitag am Sonntag empfahl auch der früherere SPD-Vorsitzende Beck die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen. In Abwägung des bei den Sondierungen Erreichten spreche mehr dafür als dagegen, sagte er der "Saarbrücker Zeitung".

Diese Nachricht wurde am 18.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.