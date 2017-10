Die neue SPD-Bundestagsfraktion will nach den Worten ihrer Vorsitzenden Nahles in den nächsten Wochen erste "eigene Akzente setzen".

Vor einer Klausurtagung sagte Nahles in Berlin, es sei eine ungewöhnliche Situation, weil die Sozialdemokraten gleichzeitig noch an der geschäftsführenden Bundesregierung beteiligt seien. Dennoch beginne man mit der Parlamentsarbeit. Es dürfe kein politisches Vakuum entstehen. Nahles betonte, die SPD brauche vor allem mehr Profil beim Kernthema soziale Gerechtigkeit. Zu den morgen beginnenden Sondierungsgesprächen meinte sie, man werde Union, FDP und Grünen auf die Finger schauen.



Der neu gewählte Bundestag tritt in einer Woche zur konstituierenden Sitzung zusammen.