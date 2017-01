SPD Oppermann dementiert Bericht über Ämtertausch mit Gabriel

SPD-Fraktionschef Oppermann: Kein Ämtertausch mit Gabriel (imago / Gerhard Leber)

Der SPD-Fraktionsvorsitzende Oppermann hat einen Bericht über einen Ämtertausch mit Parteichef Gabriel dementiert.

Im ARD-Fernsehen reagierte Oppermann damit auf eine Meldung der "Nordwest-Zeitung". Demnach will Gabriel als Wirtschaftsminister und Vizekanzler zurücktreten, falls er am kommenden Sonntag zum Kanzlerkandidaten der SPD gekürt wird und stattdessen an die Fraktionsspitze rücken, um sich besser gegen Kanzlerin Merkel profilieren zu können. Dem Blatt zufolge soll Oppermann im Gegenzug Gabriels Ministerposten übernehmen. Dazu sagte Oppermann, einen solchen Tausch werde es nicht geben.