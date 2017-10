Der Weg ist frei für Thomas Oppermann. Der frühere SPD-Fraktionschef erhielt in der neuen Fraktion eine stabile Mehrheit - als Kandidat für das Amt des stellvertretenden Bundestagspräsidenten. Vorher hatten sich zwei Mitbewerberinnen zurückgezogen.

Oppermann bekam in der SPD-Fraktion 90 von 146 gültigen Stimmen. 39 Abgeordnete votierten gegen ihn, 17 enthielten sich. Anfangs gab es drei Bewerber - aber die ehemalige Parlamentarische Geschäftsführerin Lambrecht zog ihre Kandidatur ebenso zurück wie die frühere Gesundheitsministerin Schmidt. Eine heikle Kampfabstimmung blieb damit aus. Oppermann kann nun am Dienstag in der konstituierenden Sitzung des neuen Bundestages gewählt werden.



An Oppermanns Nominierung hatte sich parteiintern Kritik entzündet - auch weil nach der Niederlage bei der Bundestagswahl bei der Neuaufstellung der Partei bislang - so die Kritiker - zu wenig Frauen zum Zuge kamen.



Zuvor hatte das SPD-Präsidium den Abgeordneten Klingbeil einstimmig als neuen Generalsekretär der Partei vorgeschlagen. Anfang Dezember stellt er sich auf dem Parteitag zur Wahl.