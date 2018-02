Vor dem geplanten Mitgliedervotum über eine Neuauflage der Großen Koalition verzeichnet die SPD eine Eintrittswelle.

Allein der Berliner Landesverband sprach von mehr als 1000 neuen Parteimitgliedern seit Jahresbeginn. Eine ähnliche Entwicklung verzeichnen die Sozialdemokraten in Niedersachsen. Genaue Zahlen sollen am Abend vorliegen; die Frist läuft um 18 Uhr ab.



Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe wies zwei Eilanträge gegen die SPD-Mitgliederbefragung ab. Drei weitere sind noch anhängig.

Diese Nachricht wurde am 06.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.