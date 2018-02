In der SPD geht die Debatte über den Wechsel an der Parteispitze weiter. Es könne nicht sein, dass der Vorsitz quasi unter der Hand vergeben werde, sagte die Bundestagsabgeordnete Mattheis dem "Tagesspiegel am Sonntag".

Mattheis gehört zur Parteilinken. Diese dringt auf eine Urabstimmung über die Nachfolge von SPD-Chef Schulz. Generalsekretär Klingbeil forderte eine Ende der Personaldebatten. Wer meine, er müsse Personaldebatten noch vor dem Mitgliedervotum über den Koalitionsvertrag anheizen, müsse mit einer Roten Karte rechnen, führte er in der "Bild am Sonntag" aus. Nach der Einigung mit CDU und CSU hatte Schulz angekündigt, seinen Posten an Fraktionschefin Nahles abzugeben. Nach Informationen der Bild könnte dieser Wechsel schneller als bislang geplant erfolgen. Demnach soll Nahles bereits in einer Präsidiumssitzung am Dienstag zur kommissarischen Parteivorsitzenden ernannt werden.



Berlins SPD-Fraktionschef Saleh warnte unterdessen vor einer Vertrauenskrise. Es gebe eine zunehmende Entfremdung der Basis von der Parteispitze. Über das Vorgehen der letzten Wochen schüttelten viele Genossen nur noch ratlos den Kopf. Kritik kam auch von Schulz' Schwester, der SPD-Lokalpolitikerin Harst. Die SPD habe sich als echte Schlangengrube erwiesen, sagte sie der "Welt am Sonntag". Nahles und andere machten ihren Bruder zum Sündenbock für alles.

Diese Nachricht wurde am 11.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.