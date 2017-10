Der linke Flügel in der SPD fordert nach einem Medienbericht eine programmatische Erneuerung der Partei.

Anlass ist die Bundestagswahl, bei der die SPD mit 20,5 Prozent ihr schlechtestes Ergebnis in der Geschichte der Bundesrepublik erzielt hatte. Die "Frankfurter Rundschau" berichtet von einem Treffen des parteiinternen "Forums Demokratische Linke 21". Dessen Mitglieder verabschiedeten demnach eine Resolution, in der sie eine klare Abkehr von der Agendapolitik fordern und für sozialdemokratische Inhalte eintreten, die sich am Ziel der Verteilungsgerechtigkeit orientieren. Auch solle die Zusammensetzung der SPD-Spitzengremien zeigen, dass nicht nur, Zitat, 'alte Köpfe', die maßgeblich zur jetzigen Lage beigetragen hätten, die Erneuerung repräsentierten. Die Resolution wurde der Zeitung zufolge von der DL21-Vorsitzenden Mattheis initiiert.