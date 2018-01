Der Vorsitzende der Parlamentarischen Linken in der SPD, Miersch, hat das Ergebnis der Sondierungsgespräche mit der Union grundsätzlich begrüßt. Insbesondere die vereinbarte Überprüfungsklausel könnte ein sehr scharfes Schwert werden, sagte er im Deutschlandfunk. Dieses Instrument sei eine wichtige Neuerung, da die Koalitionspartner zur Mitte der Legislaturperiode Bilanz ziehen könnten, was man erreicht habe oder auch nicht.

Der Landesvorstand der Hamburger SPD hatte sich gestern abend einstimmig für Koalitionsverhandlungen mit der Union ausgesprochen. Hamburg entsendet 15 von insgesamt 600 Delegierten zum Bundesparteitag, der am Sonntag in Bonn über eine mögliche Neuauflage der Großen Koalition entscheidet. Der Parteivorsitzende Schulz wirbt derzeit in den eigenen Reihen um Zustimmung. Heute will er Sozialdemokraten in Bayern und Rheinland-Pfalz treffen.

Diese Nachricht wurde am 17.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.