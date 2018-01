Der SPD-Sonderparteitag hat eine Aufnahme von Koalitionsverhandlungen mit der Union gebilligt.

Von den 642 Parteitags-Teilnehmern stimmten 362 für das Vorhaben. SPD-Chef Schulz hatte unmittelbar vor der Entscheidung von einem Schlüsselmoment in der jüngeren Geschichte der SPD gesprochen.



In seiner Rede hatte er eindringlich für Gespräche über eine mögliche Neuauflage der Großen Koalition geworben und das Ergebnis der Sondierungen mit CDU und CSU gegen Kritik verteidigt. Schulz sagte, die Sozialdemokraten hätten Vieles erreicht, was sie im Wahlkampf versprochen hätten. Es wäre fahrlässig, die Chance auf mehr soziale Gerechtigkeit in Deutschland und eine Neugestaltung Europas nicht zu ergreifen. Die Fraktionsvorsitzende Nahles warnte vor den Folgen einer möglichen Neuwahl des Bundestags. Die Bürger würden in diesem Fall der SPD - Zitat "einen Vogel zeigen".



Juso-Chef Kühnert plädierte indes für eine Erneuerung der Partei in der Opposition. Die SPD sei oft wie ein Pressesprecher der Koalition aufgetreten, nicht wie ein selbstbewusster Partner. Kühnert lehnte auch einen erweiterten Leitantrag der Partei-Spitze für die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen ab. Dies sei zwar ein ehrenwerter Versuch, eine Brücke zu bauen. Die Brücke, die die SPD brauche, müsse aber aus Erneuerung und Vertrauensbeweisen bestehen, betonte Kühnert.

