Aus der SPD kommt weiter Kritik an den von Bundesinnenminister Seehofer geplanten Auflagen beim Familiennachzug von Flüchtlingen.

Delegierte aus Nordrhein-Westfalen kündigten an, auf dem morgigen Parteitag einen Initiativantrag gegen den Gesetzentwurf des CSU-Politikers einzubringen. Sie kritisieren, dass die Pläne über den Koalitionsvertrag hinausgingen. Mit dem Antrag soll der Entwurf als nicht zustimmungsfähig für die SPD erklärt werden.



Die schwarz-rote Koalition hat vereinbart, dass Flüchtlinge mit beschränktem Schutz insgesamt bis zu 1.000 Angehörige pro Monat nach Deutschland holen können. Der Gesetzentwurf von Seehofer sieht harte Auflagen vor und führt Auswahlkriterien auf. So soll der Nachzug verweigert werden können, wenn die Angehörigen in Deutschland Sozialleistungen beziehen.

