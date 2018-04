Juso-Chef Kühnert fordert von der designierten SPD-Chefin Nahles Mut zu tatsächlicher Erneuerung und echten Reformen.

Bei einigen Themen wie Hartz IV müsse die Partei grundlegend neue Antworten liefern, sagte Kühnert der Deutschen Presse-Agentur. Mit kleinteiligen Korrekturen sei es nicht mehr getan. Er kündigte an, auf dem morgigen Parteitag in Wiesbaden für Nahles zu stimmen. Das sei keine Jubelentscheidung, sondern eine sachliche Abwägung. Ob Nahles am Ende die richtige Person sei, um die Partei voranzubringen, könne er nicht mit absoluter Gewissheit sagen, betonte Kühnert. Morgen entscheiden die Delegierten in der hessischen Landeshauptstadt über den Vorsitz. Einzige Gegenkandidatin von Fraktionschefin Nahles ist die Flensburger Oberbürgermeisterin Lange. Der kommissarische SPD-Vorsitzende und Bundesfinanzminister Scholz rechnet nach eigener Aussage damit, dass Nahles mit klarer Mehrheit zur neuen Vorsitzenden gewählt wird.



In Wiesbaden bereitet die SPD-Spitze den Parteitag heute vor.

Diese Nachricht wurde am 21.04.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.