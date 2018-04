Auf dem SPD-Parteitag in Wiesbaden haben sich die beiden Kandidatinnen für den Parteivorsitz, Lange und Nahles, den Delegierten vorgestellt. Nach den Reden der Kandidatinnen soll die Wahl stattfinden.

Die Flensburger Oberbürgermeisterin Lange verlangte, die SPD müsse sich auf ihren Auftrag zurückbesinnen, die soziale Frage ins Zentrum der Debatte zu stellen. In den vergangenen 15 Jahren habe die Partei ihr Ergebnis bei den Wahlen halbiert. Grund dafür sei, dass es an Teamspiel, Offenheit und Glaubwürdigkeit gefehlt habe. Sie wolle für eine echte Erneuerung eintreten.



SPD-Fraktionschefin Nahles erklärte, die Partei habe sich nach dem schlechten Ergebnis bei der Bundestagswahl aus einer schwierigen Situation befreit. Das zeige sich im Koalitionsvertrag, im Mitgliederentscheid und in der Regierungsmannschaft. Sie wolle den Beweis antreten, dass man eine Partei auch in der Regierung erneuern könne, betonte Nahles.



Nach den Reden der Kandidatinnen soll die Wahl stattfinden. Zuvor hatte der kommissarische SPD-Vorsitzende Scholz erklärt, es sei ein historischer Moment, wenn die älteste demokratische Partei Deutschlands eine Frau an ihre Spitze wähle. Dies sei ein Fortschritt, der lange fällig gewesen sei.

Diese Nachricht wurde am 22.04.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.