Der SPD-Vorsitzende Schulz warnt vor Neuwahlen.

Es sei nicht ausgeschlossen, dass damit der rechte Rand gestärkt werden könnte, sagte Schulz auf dem Sonderparteitag in Bonn. Die SPD sei das "Bollwerk gegen Rechts". Er verteidigte das Vorhaben, in Koalitionsverhandlungen mit der Union eintreten zu wollen. Die Sozialdemokraten hätten mit dem Sondierungsergebnis vieles erreicht, was sie im Wahlkampf versprochen hätten. Die SPD stehe für ein Bündnis des 'Weiter so' nicht zur Verfügung'. Eine Erneuerung seiner Partei sieht Schulz nicht im Widerspruch zu einer Regierungsbeteiligung. Der Juso-Vorsitzende Kühnert bekräftigte in der laufenden Aussprache indes seine Ablehnung der Großen Koalition. Diese sei das Regierung gewordene 'Sowohl-Als-Auch'. Die SPD müsse aus dieser Endlosschleife heraus. Die rund 600 Delegierten entscheiden heute, ob die SPD Gespräche mit CDU und CSU über die Neuauflage eines Bünnisses führen soll.

