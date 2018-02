Nach der Rückzugsankündigung von SPD-Chef Schulz haben Parteilinke und Gegner einer Großen Koalition zu einer Urwahl über den künftigen Parteivorsitz aufgerufen.

Dazu forderten Bundestagsabgeordnete und Landespolitiker sowie der Verein "NoGroKo" Schulz und den gesamten Vorstand in einem offenen Brief auf. Sie reagierten damit auf die Ankündigung von Schulz, die Parteiführung an Fraktionschefin Nahles zu übergeben. Zu den Unterzeichnern des Briefs gehören unter anderem die Bundestagsabgeordneten Mattheis und Bülow sowie der Vorstand des Vereins "NoGroKo".

Diese Nachricht wurde am 08.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.