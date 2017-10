In der SPD geht die Debatte über die Besetzung von Spitzenposten weiter.

Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Schäfer kritisierte den Vorstoß von Parteichef Schulz, den Abgeordneten Klingbeil zum neuen Generalsekretär zu machen. Er habe davon erst aus den Medien erfahren und hätte sich eine andere Abfolge gewünscht, sagte Schäfer im Deutschlandfunk. Zwei wichtige Personalentscheidungen an einem Tag seien immer schwierig. Schäfer bezog sich auf die anstehende Wahl der SPD-Kandidaten für das Amt eines Bundestagsvizepräsidenten heute Abend in der Fraktion. Der Vorstand hat den bisherigen Fraktionsvorsitzenden Oppermann dafür vorgeschlagen, außer ihm wollen aber auch die frühere Gesundheitsministerin Schmidt und die bisherige Fraktionsmanagerin Lambrecht kandidieren.



Die Bundesgeschäftsführerin der SPD, Seifert, gab unterdessen bekannt, dass sie ihren Posten aufgibt. Nach den Vorkommnissen der vergangenen Wochen seien für sie die Voraussetzungen nicht mehr gegeben. Am Freitag war bekannt geworden, dass SPD-Chef Schulz die Juso-Chefin Uekermann zur neuen Bundesgeschäftsführerin machen wollte. Diese hatte jedoch abgelehnt.