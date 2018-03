Die SPD hat ihr Personal für die Posten im Kabinett der neuen Bundesregierung offiziell benannt.

Wie die Partei am Vormittag in Berlin bekanntgab, wird der kommissarische Vorsitzende Scholz das Finanzressort übernehmen und als Vizekanzler fungieren. Der frühere Generalsekretär Heil wird Arbeits- und Sozialminister.

Die bisherige Familienministerin Barley leitet künftig das Justizressort. Der SPD-Politiker Maas wechselt ins Außenministerium. Außerdem steht die Bezirksbürgermeisterin von Berlin-Neukölln, Giffey, künftig dem Familienministerium vor. Desweiteren wird die SPD-Generalsekretärin in Nordrhein-Westfalen, Schulze, zur Umweltministerin berufen.

Diese Nachricht wurde am 09.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.