Der SPD-Bundestagsabgeordnete Diaby hat die geplante Erweiterung des Bundesinnenministeriums um die Zuständigkeit für Heimat verteidigt.

Der ausgehandelte Koalitionsvertrag definiere die Heimat als den Ort, an dem die Menschen lebten, sagte der im Senegal geborene Diaby im Deutschlandfunk. Die geplante Große Koalition verstehe den Begriff eindeutig inklusiv und berücksichtige die Vielfalt der Menschen. Diaby warnte zugleich, man dürfe den Begriff Heimat nicht den Rechtspopulisten überlassen. Inhaltlich solle sich das sogenannte Heimatministerium um die Verbesserung der Lebensqualität vor allem in den Kommunen kümmern und der Entwurzelung der Menschen in Zeiten der Globalisierung entgegenwirken.



Die Türkische Gemeinde in Deutschland kritisierte dagegen die Pläne von Union und SPD. Man befürchte, das dadurch nicht der Zusammenhalt gefördert werde, sondern Ausgrenzung und Spaltung, sagte der Vorsitzende Sofuoglu der 'Berliner Zeitung'.



Der Historiker Paul Nolte warnte in Zusammenhang mit der Debatte um das neue Ministerium vor einer Verklärung des Heimatbegriffs. Er sei nichts anderes als ein Euphemismus für Grenzkontrolle und restriktive Immigrationspolitik, erklärte Nolte dem Evangelischen Pressedienst.



Laut Informationen der "Bild am Sonntag" sollen in dem geplanten CSU-geführten Innenministerium für den Bereich Heimat 109 Stellen geschaffen werden. Auch soll es einen eigenen Staatssekretär geben.

Diese Nachricht wurde am 11.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.