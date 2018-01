Der SPD-Europaabgeordnete Köster hat sich zurückhaltend über eine mögliche Koalition seiner Partei mit CDU und CSU geäußert.

Er sagte im Deutschlandfunk (Audio-Link), nach seinem Eindruck teilten die meisten Delegierten des nordrhein-westfälischen Landesverbands diese skeptische bis ablehnende Haltung. Köster stammt aus Westfalen und war beim Besuch des SPD-Vorsitzenden Schulz beim Landesverband in Dortmund dabei. Schulz habe wichtige Sondierungsergebnisse erläutert, sagte Köster. Aber das Gesamtergebnis sei einfach nicht gut genug, um das Vertrauen der SPD-Wähler wiederzugewinnen. Es reiche nicht aus, um einen Neuanfang zum Ausdruck zu bringen. Köster zeigte sich zuversichtlich, dass es der SPD im Fall von Neuwahlen gelingen könne, mit dem Thema "soziale Gerechtigkeit" ein gutes Ergebnis zu erzielen.



Derweil setzt CSU-Landesgruppenchef Dobrindt auf möglichst schnelle Koalitionsverhandlungen. Dobrindt sagte in Berlin, die konkreten Gespräche über eine künftige Regierung sollten bereits am Montag beginnen, unmittelbar nach dem SPD-Parteitag in Bonn. Dobrindt zeigte sich zuversichtlich, dass die Delegierten dabei der Aufnahme von Verhandlungen zustimmen werden.



Dagegen betonte nordrhein-westfälische SPD-Vorsitzende Groscheck sagte im WDR, es herrsche viel Unsicherheit in der Partei. Zwischen Befürwortern und Gegnern gebe es viele Unentschlossene. Er selbst sei für ein Ja, wolle dabei aber überzeugen und nicht überreden, betonte Groschek.



SPD-Bundeschef Schulz setzt heute im Rheinland seine Bemühungen fort, an der Basis für ein schwarz-rotes Bündnis zu werben. Am Sonntag soll ein Bundesparteitag in Bonn entscheiden, ob die SPD formell in Koalitionsverhandlungen mit CDU und CSU eintritt.

