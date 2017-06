Grünen-Spitzenkandidat Özdemir kritisiert das frisch beschlossene Wahlprogramm der SPD mit Blick auf die Klimapolitik.

Die Sozialdemokraten betrieben Etikettenschwindel, sagte Özdemir in Berlin. Sie redeten zwar von Klimaschutz, machten aber keinen. So sage die SPD nichts zum Ausstieg aus der Kohleenergie, ohne den Klimaschutz-Ziele aber nicht zu erreichen seien. Zudem wolle die SPD bis 2050 lediglich "weitestgehend" auf erneuerbare Energien umsteigen, ohne jedoch "ein klares Instrument vorzuschlagen", bemängelte der Grünen-Chef. Die SPD-Delegierten hatten heute in Dortmund das Programm ohne Gegenstimme angenommen. Kanzlerkandidat Schulz kritisierte, CDU und CSU verweigerten sich einer inhaltlichen Debatte über die Zukunft des Landes.



Altkanzler Schröder rief die SPD auf, geschlossen für einen Wahlsieg zu kämpfen. Noch sei Zeit, die Stimmung zugunsten der Sozialdemokraten zu drehen.