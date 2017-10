In Leipzig läuft seit dem Vormittag die zweite Regionalkonferenz der SPD.

Dabei geht es um die künftige programmatische Ausrichtung.

Am Nachmittag will sich der Parteivorsitzende Schulz vor der Presse äußern. Nach der ersten Regionalkonferenz gestern in Hamburg hatte er ein positives Fazit gezogen. Das Treffen der Parteispitze mit rund 700 Mitgliedern habe gezeigt, dass es in der SPD einen großen Input gebe, betonte er. Es sei eine Vielzahl von Vorschlägen auf den Tisch gekommen.