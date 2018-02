Der kommissarische SPD-Vorsitzende Scholz hat die Partei aufgerufen, sich von schlechten Umfragewerten nicht entmutigen zu lassen.

Es liege an der SPD selbst, Stärke zu gewinnen, sagte Scholz der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". Er traue seiner Partei zu, die nächste Bundestagswahl zu gewinnen. Einer ARD-Umfrage zufolge liegt die SPD zur Zeit bei 16 Prozent.



SPD-Generalsekretär Klingbeil warnte vor einer Minderheitsregierung unter Bundeskanzlerin Merkel. Die sozialdemokratischen Inhalte des Koalitionsvertrages würden dann wegen der Mehrheitsverhältnisse im Bundestag nicht umgesetzt, sagte er den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Er betonte, er rechne mit einem deutlichen Ja zur Koalition mit CDU und CSU beim Mitgliederentscheid der SPD. - Dieser beginnt nächste Woche und dauert bis zum 2. März. Von heute an will die SPD-Spitze auf insgesamt sieben Regionalkonferenzen um Zustimmung werben. Den Auftakt macht Hamburg.

Diese Nachricht wurde am 17.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.