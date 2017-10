Der SPD-Vorsitzende Schulz hat nach der ersten Regionalkonferenz zur organisatorischen und inhaltlichen Erneuerung seiner Partei ein positives Fazit gezogen.

Das Treffen der Parteispitze mit rund 700 Mitgliedern am Hamburger Flughafen habe gezeigt, dass es in der SPD einen großen Input gebe. Es sei eine Vielzahl von Vorschlägen auf den Tisch gekommen. Er betonte, die Parteispitze habe sich weitgehend zurückgehalten und dafür die Mitglieder reden lassen. Bereits morgen ist in Leipzig die zweite der insgesamt acht Regionalkonferenzen geplant.



Vor der Konferenz hatte Schulz das jüngste Papier seines Stellvertreters Scholz zur künftigen Ausrichtung der Sozialdemokraten gelobt. Es gebe viel Übereinstimmung zwischen dem, was Hamburgs Bürgermeister vorschlage, und dem, was er selbst im Leitantrag für den Parteitag im Dezember vorlegen wolle, betonte Schulz in Hamburg. Scholz hatte gestern ein Papier veröffentlicht, in dem er eine - Zitat - schonungslose Betrachtung der Lage fordert. Das war auch als Kritik an Schulz gedeutet worden.