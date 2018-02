Das Präsidium der SPD hat Fraktionschefin Nahles einstimmig als neue Parteivorsitzende nominiert.

Das gab der scheidende SPD-Chef Schulz in Berlin bekannt. Demnach muss der Vorstand dem Vorschlag noch zustimmen. Schulz erklärte, er trete heute vom Amt des Parteivorsitzenden zurück. Er hoffe, dass damit der Blick der SPD-Mitglieder wieder auf den Inhalt des Koalitionsvertrags gelenkt werde und die Personaldebatten zu einem Ende kämen. Seinen Angaben zufolge wird ein Sonderparteitag in Wiesbaden am 22. April über den künftigen Parteivorsitz entscheiden.



Nach Informationen des Magazins "Der Spiegel" soll das Amt bis dahin kommissarisch von dem stellvertretenden SPD-Vorsitzenden Scholz ausgeübt werden. Schulz' Plan, auch damit schon Nahles zu betrauen, war auf Kritik in mehreren Landesverbänden gestoßen.

