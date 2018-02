Der SPD-Vorsitzende Schulz verzichtet auf den Posten als Außenminister.

Schulz erklärte soeben schriftlich, er sehe durch die parteiinterne Diskussion um seine Person ein erfolgreiches Votum beim SPD-Mitgliederentscheid über Schwarz-Rot gefährdet. Deshalb erkläre er seinen Verzicht auf den Eintritt in die Bundesregierung. Er hoffe gleichzeitig, dass damit die Personaldebatten innerhalb der SPD beendet seien.



Zuvor war innerhalb der SPD starke Kritik an Schulz laut geworden, weil der SPD-Chef im Wahlkampf und auch nach der Wahl erklärt hatte, keinesfalls in ein Kabinett unter Kanzlerin Merkel einzutreten. Mehrere Sozialdemokraten warfen ihm Wortbruch vor. Befürchtet wurden auch negative Folgen für den Mitgliederentscheid.

