Der scheidende SPD-Vorsitzende Schulz verzichtet auf das Amt des Außenministers.

Schulz teilte schriftlich mit, durch die parteiinterne Diskussion um seine Person sei ein erfolgreiches Votum beim SPD-Mitgliederentscheid über die geplante Koalition mit CDU und CSU gefährdet. Deshalb erkläre er seinen Verzicht auf den Eintritt in die Bundesregierung. Er hoffe gleichzeitig, dass damit die Personaldebatten innerhalb der SPD beendet seien.



Zuvor war innerhalb der Partei starke Kritik an Schulz laut geworden, weil der SPD-Chef im Wahlkampf und auch nach der Wahl erklärt hatte, keinesfalls in ein Kabinett unter Kanzlerin Merkel einzutreten. Mehrere Sozialdemokraten warfen ihm Wortbruch vor. Am Mittwoch hatte Schulz bereits angekündigt, den Parteivorsitz niederzulegen und Fraktionschefin Nahles als Nachfolgerin vorgeschlagen.



Nahles erklärte, Schulz verdiene für seinen Verzicht auf den Außenministerposten höchsten Respekt. Alle wüssten, wie schwer ihm der Schritt gefallen sei. Der Sprecher des konservativen Flügels der Sozialdemokraten, Kahrs, sprach sich auf Twitter dafür aus, dass Außenminister Gabriel weiter im Amt bleiben solle. Linkenfraktionschefin Wagenknecht erklärte, die Entscheidung von Schulz sei richtig. Allerdings werde der Schritt der SPD nicht viel helfen. FDP-Fraktionsgeschäftsführer Buschmann sagte, die neue Große Koalition demontiere sich, noch bevor sie im Amt sei.



Hier die Erklärung von Martin Schulz im Wortlaut:



"Der von mir gemeinsam mit der SPD-Parteispitze ausverhandelte Koalitionsvertrag sticht dadurch hervor, dass er in sehr vielen Bereichen das Leben der Menschen verbessern kann. Ich habe immer betont, dass - sollten wir in eine Koalition eintreten – wir das nur tun, wenn unsere sozialdemokratischen Forderungen nach Verbesserungen bei Bildung, Pflege, Rente, Arbeit und Steuer Einzug in diesen Vertrag finden. Ich bin stolz sagen zu können, dass das der Fall ist. Insbesondere ist die Neuausrichtung der Europapolitik ein großer Erfolg. Umso mehr ist es für mich von höchster Bedeutung, dass die Mitglieder der SPD beim Mitgliedervotum für diesen Vertrag stimmen, weil sie von dessen Inhalten genauso überzeugt sind, wie ich es bin. Durch die Diskussion um meine Person sehe ich ein erfolgreiches Votum allerdings gefährdet. Daher erkläre ich hiermit meinen Verzicht auf den Eintritt in die Bundesregierung und hoffe gleichzeitig inständig, dass damit die Personaldebatten innerhalb der SPD beendet sind. Wir alle machen Politik für die Menschen in diesem Land. Dazu gehört, dass meine persönlichen Ambitionen hinter den Interessen der Partei zurück stehen müssen."

Diese Nachricht wurde am 09.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.