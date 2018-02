Nach der Einigung auf einen Koalitionsvertrag mit CDU und CSU hat der SPD-Vorsitzende Schulz angekündigt, sein Parteiamt nach dem geplanten Mitgliedervotum aufzugeben.

Das teilte er vor Journalisten in Berlin mit. Er werde dann einem Parteitag Fraktionschefin Nahles als seine Nachfolgerin vorschlagen. Er sei zu dem Schluss gekommen, dass es besser sei, wenn jemand die Partei erneuere, der nicht Teil der künftigen Regierung sei, betonte Schulz. Nahles wäre die erste Frau an der Spitze der Sozialdemokratischen Partei. Schulz erklärte weiter, er selbst wolle als Außenminister in die Regierung eintreten.



Bei der CDU ist einem Zeitungsbericht zufolge die Besetzung der Ministerposten noch nicht abschließend geklärt. Die Parteivorsitzende Merkel habe im Vorstand um Zeit für die Entscheidung gebeten, berichtet der "Kölner Stadt-Anzeiger". Die CSU-Landesgruppe im Bundestag billigte den Koalitionsvertrag mit CDU und SPD einstimmig. Das teilte die Abgeordnete Bär mit.

Diese Nachricht wurde am 07.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.