SPD-Chef Schulz will unabhängig vom Ausgang der Landtagswahl in Niedersachsen Parteivorsitzender bleiben. Er werde auf dem Parteitag im Dezember wieder als Vorsitzender kandidieren, sagte Schulz der "Bild am Sonntag". Trotz der Niederlage bei der Bundestagswahl sei er überzeugt, dass er das Vertrauen in die SPD zurückgewinnen könne.

Damit stellte sich Schulz parteiinternen Kritikern entgegen, die seine Fähigkeit zur Erneuerung der SPD bezweifelt hatten.



Eine Neuauflage der Großen Koalition schloss Schulz erneut aus. Er wolle die SPD in der Opposition als "DIE Europapartei" positionieren. Es sei ein Fehler gewesen, nicht auch im Bundestagswahlkampf stärker auf dieses Thema zu setzen.