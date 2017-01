Das habe Sigmar Gabriel in einer Sitzung der SPD-Bundestagsfraktion in Berlin bekannt gegeben. "Alle Umfragen haben gezeigt, dass die Menschen keine große Koalition mehr wollen", sagte Gabriel nach Angaben von Sitzungsteilnehmern. "Für die stehe ich aber in den Köpfen der Menschen. Daher ist Martin Schulz der geeignete Mann." Nach Informationen von Stefan Detjen, Leiter unseres Hauptstadtstudios, hat Gabriel mit seiner Entscheidung auch weite Teile seiner Fraktion völlig überrascht. Viele hätten über Twitter von der Entscheidung erfahren, was bei einigen für Unmut gesorgt habe.

Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) sagte, der Entschluss überrasche sie sehr, aber sie respektiere ihn. SPD-Chef Sigmar Gabriel habe die Entscheidung "aus einer Position der Stärke heraus gefällt". SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann lobte Gabriels Entschluss. Er habe eigene Interessen zugunsten der Partei zurückgestellt. Der Sprecher der Parlamentarischen Linken der SPD-Bundestagsfraktion, Matthias Miersch, sagte: "Für die Partei wird es einen enormen Motivationsschub bedeuten, weil Martin Schulz hohe Anerkennung in der Bevölkerung genießt."

"Bessere Chancen für Schulz"

Zuvor hatte Sigmar Gabriel dem Nachrichtenmagazin "Stern" gesagt: "Wenn ich jetzt anträte, würde ich scheitern und mit mir die SPD." Schulz habe "die eindeutig besseren Wahlchancen". Das Magazin berichtet weiter, Gabriel werde das Amt des Außenministers von Frank-Walter Steinmeier übernehmen, der am 12. Februar zum Bundespräsidenten gewählt werden soll. Den letzten Ausschlag für diese Entscheidung habe offenbar eine Umfrage unter SPD-Anhängern gegeben, in der eine Mehrheit der Befragten Schulz bessere Chancen bei der Bundestagswahl im September einräumt.

Wechsel im Wirtschaftsministerium

Als neue Wirtschaftsministerin ist die bisherige Parlamentarische Staatssekretärin Brigitte Zypries im Gespräch. Sie könnte Nachfolgerin von Sigmar Gabriel werden, wenn dieser ins Auswärtige Amt wechseln sollte, wie die Deutsche Presse-Agentur unter Berufung aus SPD-Kreise berichtete.

Bisher hatte Gabriel als wahrscheinlichster SPD-Kanzlerkandidat gegolten. Schulz dagegen war als Nachfolger von Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier gehandelt worden, der im Februar voraussichtlich ins Amt des Bundespräsidenten gewählt werden wird. Der 61-jährige Martin Schulz war seit 1994 im Europaparlament und dort zuletzt Präsident. Ende vergangenen Jahres war er aus dem Amt ausgeschieden. In der Bundespolitik ist Schulz ein Neuling.

(gwi/stfr)