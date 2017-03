Der bisherige SPD-Chef Gabriel hat den Wechsel an der Parteispitze als Zeichen für den Aufbruch bezeichnet.

Auf einem Sonderparteitag in Berlin zur Wahl von Martin Schulz als neuen Vorsitzenden sagte Gabriel, er empfinde keine Melancholie. Im Gegenteil dürfte es der fröhlichste und optimistischste Übergang zu einem neuen Parteivorsitzenden sein, den die SPD in den vergangenen Jahrzehnten erlebt habe. Die Delegierten wollen Schulz am Nachmittag auch offiziell als Kanzlerkandidaten der Sozialdemokraten bestätigen. Gabriel erklärte, Schulz verkörpere mit seinem Leben all das, was für die Sozialdemokratie stehe. Er habe einen klugen und kühlen Kopf für Entscheidungen und ein großes und heißes Herz. Gabriel hatte Ende Januar bekanntgegeben, dass er zugunsten von Schulz auf Vorsitz und Kanzlerkandidatur verzichten wolle. Seitdem haben sich die Umfragewerte für die Sozialdemokraten deutlich verbessert.