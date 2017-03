Martin Schulz ist mit hundert Prozent der gültigen Stimmen zum neuen Vorsitzenden der Sozialdemokraten gewählt worden.

Auf dem Sonderparteitag in Berlin votierten 605 Delegierte für Schulz. Drei der abgegebenen 608 Stimmen waren ungültig. Schulz dankte den Delegierten für das Vertrauen und sprach von einem überwältigenden Moment. Er wurde anschließend auch offiziell als Kanzlerkandidat bestätigt. Zuvor hatte Schulz den Anspruch der SPD bekräftigt, als stärkste Kraft aus der Wahl am 24. September hervorzugehen. Vom Parteitag solle ein Signal ausgehen, dass die SPD die soziale und demokratische Kraft in Deutschland sei. Schulz versprach mehr Lohngerechtigkeit und gebührenfreie Bildung.



Der bisherige SPD-Chef Gabriel war zuvor mit langem Applaus von den Delegierten verabschiedet worden. Er empfinde keine Melancholie, sondern sehe den Wechsel optimistisch, sagte Gabriel. Die Sozialdemokraten seien mit Schulz wieder deutlich im Aufwind.