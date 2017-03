Kurz vor seiner Wahl zum neuen SPD-Parteivorsitzenden hat Martin Schulz die Delegierten auf einem Sonderparteitag auf den anstehenden Wahlkampf eingeschworen.

Wenn die Sozialdemokraten nicht dafür sorgten, dass es in Deutschland gerechter zugehe, werde das niemand anderes machen, sagte er in Berlin. Jeder einzelne Mensch müsse Respekt bekommen. Dazu gehöre auch gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Die SPD wolle das zusammen mit den Gewerkschaften durchsetzen. Schulz soll heute von den Delegierten auch offiziell als Kanzlerkandidat der Sozialdemokraten bestätigt werden.



Der bisherige SPD-Chef Gabriel wurde zuvor mit langem Applaus von den Delegierten verabschiedet. Er empfinde keine Melancholie, sagte Gabriel. Im Gegenteil dürfte es der fröhlichste und optimistischste Übergang zu einem neuen Parteivorsitzenden sein, den die SPD in den vergangenen Jahrzehnten erlebt habe. Mit Schulz sei die Partei in den Umfragen wieder deutlich im Aufwind.