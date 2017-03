Der SPD-Sozialexperte Dreßler unterstützt die Forderung des designierten Kanzlerkandidaten Schulz nach Korrekturen an der Agenda 2010.

Es gehe darum, dass die Politik die Voraussetzungen für Armut geschaffen habe, sagte Dreßler im Deutschlandfunk. Das müsse korrigiert werden. Es gebe de facto keine Vollbeschäftigung, weil zu viele Einkommen nicht mehr zum Leben genügten. Zum Vorwurf, dass Änderungen an den Hartz-IV-Gesetzen einen funktionierenden Arbeitsmarkt gefährdeten, sagte Dreßler, es hätten immer manche den Weltuntergang prophezeit, wenn mehr Gerechtigkeit in der Sozialpolitik passieren sollte. Der sei aber nie gekommen.



Dreßler lobte die Entscheidung, Martin Schulz zum Vorsitzenden der SPD und zum Kanzlerkandidaten zu machen. Der frühere Präsident des Europaparlaments habe der Bundesrepublik einen Ruck gegeben, den sich niemand habe vorstellen können und er habe eine Partei in Euphorie versetzt, die viele Jahre unter ihrer eigenen Politik gelitten habe. Schulz soll am Sonntag offiziell gewählt werden.