SPD Spitzentreffen beendet ohne Personalentscheidung

Die Sozialdemokraten wollen am 29. Januar ihren Kanzlerkandidaten benennen. (dpa picture alliance, Klaus-Dietmar Gabbert)

Das Spitzentreffen der SPD-Führung in Düsseldorf ist wie angekündigt ohne Personalentscheidungen beendet worden.

Weder die Kanzlerkandidatenfrage noch die anstehende Besetzung des Außenministeriums seien Themen gewesen, hieß es am Abend in Teilnehmerkreisen nach den rund vierstündigen Beratungen.



SPD-Generalsekretärin Barley erklärte, soziale Gerechtigkeit sei der Markenkern der SPD und solle im Wahljahr 2017 herausgearbeitet werden. Im Mittelpunkt des Wahlkampfs sollten Inhalte stehen, nicht Personalfragen. Es bleibe bei dem Zeitplan, dass eine Entscheidung über den Kanzlerkandidaten am 29. Januar verkündet werde, betonte Barley.