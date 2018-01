Der stellvertretende SPD-Vorsitzende Stegner hat davor gewarnt, Sachthemen mit Personalfragen zu verknüpfen.

Sollten die SPD-Delegierten am Sonntag Koalitionsverhandlungen mit der Union ablehnen, bedeutete das nicht das Aus für die amtierende Führung, sagte Stegner dem Südwestrundfunk. Der SPD-Vorstand sei gerade erst gewählt worden. Darüber hinaus zeigte sich Stegner zuversichtlich, dass der Sonderparteitag der Empfehlung der Parteiführung folgen wird.



Der SPD-Vorsitzende Schulz warnte die Parteimitglieder vor den Folgen eines Neins zu Koalitionsverhandlungen mit der Union. Schulz sagte in einem "Spiegel"-Interview, dass es in diesem Fall ziemlich rasch zu Neuwahlen käme. Auch die SPD müsse dann mit einem schlechteren Ergebnis rechnen. Zudem müssten die Sozialdemokraten mit einem Programm in den Wahlkampf ziehen, das in großen Teilen mit dem Sondierungsergebnis identisch sei. Schulz bezeichnete das als "absurd".



Am Sonntag wird ein Sonderparteitag der SPD in Bonn über die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen entscheiden. Sollten die Delegierten dafür stimmen, müsste das Endergebnis der SPD-Basis noch in einem Mitgliederentscheid vorgelegt werden.

Diese Nachricht wurde am 19.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.