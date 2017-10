Der stellvertretende SPD-Vorsitzende Stegner tritt dafür ein, Parteichef Schulz bei der Erneuerung der Partei zu unterstützen.

Stegner sagte im Deutschlandfunk, es gebe viel Zuneigung und Zustimmung für Schulz, und zur neuen Ausrichtung der Partei müssten auch die Stellvertreter beitragen. Dazu zähle er selbst ebenso wie Hamburgs Bürgermeister Scholz und einige andere. Man dürfe nicht die Gegner in der eigenen Partei suchen, sondern müsse sich darauf konzentrieren, die Unterschiede zur Union stärker herauszuarbeiten, um, Zitat, "aus dem Keller rauszukommen".



Die "Süddeutsche Zeitung" berichtet über ein Papier von Scholz, in dem er seine Partei auffordert, die eigene Lage "schonungslos zu betrachten" und bei der Analyse des Bundestagswahlergebnisses auf "Ausflüchte" zu verzichten. Anders als Schulz, der für mehr Mut zu Kapitalismuskritik eintritt, wirbt Scholz für einen pragmatischeren Kurs, in dem ökonomisches Wachstum und soziale Gerechtigkeit verbunden werden.