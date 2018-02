Die stellvertretenden SPD-Vorsitzenden Stegner und Schwesig haben Kritik an der öffentlichen Personaldiskussion in ihrer Partei geübt.

Es wäre klüger gewesen, am Grundsatz "Inhalte vor Personen" festzuhalten, sagte Stegner im ARD-Fernsehen. Es sei auch ein Fehler gewesen, Fraktionschefin Nahles öffentlich als Nachfolgerin von Parteichef Schulz zu ernennen. Schwesig forderte ein Ende der Personaldiskussionen und erklärte, dazu gehöre auch die Frage, wer Außenminister in einer neuen Regierung werde. Schulz hatte gestern nach massiver Kritik seinen Verzicht auf das Amt des Außenministers erklärt.



Unterdessen hat Juso-Chef Kühnert offiziell die Kampagne gegen eine Neuauflage der Großen Koalition gestartet. In Leipzig lud er zu einer Diskussionsveranstaltung. Kühnert wirbt für ein "Nein" bei der Abstimmung der SPD-Mitglieder zum Koalitionsvertrag. Diese findet vom 20. Februar bis zum 2. März statt. Das Ergebnis wird am 4. März verkündet.

Diese Nachricht wurde am 10.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.