SPD-Chef Schulz hat sich zuversichtlich gezeigt, dass die Sozialdemokraten auf ihrem Sonderparteitag Koalitionsverhandlungen mit der Union zustimmen werden.

Die Entscheidung sei zwar für viele schwierig. Er gehe aber davon aus, eine Mehrheit zu bekommen, sagte Schulz am Abend in Düsseldorf nach Beratungen mit Parteitagsdelegierten aus dem Rheinland. Man habe bei den Sondierungen mit CDU und CSU mehr herausgeholt als erwartet. Die SPD müsse ihre Erfolge auch selbstbewusster in der Öffentlichkeit herausstellen. Die Sozialdemokraten wollen am Sonntag auf dem Parteitag in Bonn über die Aufnahme von Verhandlungen entscheiden. Knapp ein Viertel der Delegierten kommt aus Nordrhein-Westfalen.



Heute will Schulz bei den Sozialdemokraten in Bayern und Rheinland-Pfalz um Zustimmung werben.

